Селезнев после отчисления из "Колоса" не намерен завершать карьеру

Фото: Евгений Селезнев (facebook.com/fckoloskovalivka)

Украинский нападающий Евгений Селезнев прокомментировал информации о своем отчислении из "Колоса". Форвард заявил, что уехал из расположения команды на сборах в Турции по семейным обстоятельствам.

Об этом информирует Футбол News.

Вместе с тем футболист добавил, что не намерен заканчивать карьеру.

"Я уехал по семейным обстоятельствам. Нарушение режима? А у меня сейчас такой голос, что я мог нарушить режим? Давайте оставим эти слухи, они развеются сами. Продолжение в УПЛ? Почему нет... Я что, собирался заканчивать? Сейчас пока провожу время с сыном, собакой, мамой и супругой", - рассказал Селезнев.

На официальном сайте клуба до сих пор нет сообщения об отчислении форварда. Известно, что наставник ковалевцев Руслан Костышин отказался от комментариев по поводу этой ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что "Колос" выгнал футболиста за грубое нарушение режима.

Селезнев за полгода в "Колосе" наиграл 12 матчей, отметившись пятью голами. Ему не хватает семи голов, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины.