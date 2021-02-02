Селезньов після відрахування з "Колоса" не має наміру завершувати кар'єру

Фото: Євген Селезньов (facebook.com/fckoloskovalivka)

Український нападник Євген Селезньов прокоментував інформації про своє відрахування з "Колоса". Форвард заявив, що поїхав з розташування команди на зборах в Туреччині через сімейні обставини.

Про це інформує Футбол News.

Разом з тим футболіст додав, що не має наміру закінчувати кар'єру.

"Я поїхав за сімейними обставинами. Порушення режиму? А у мене зараз такий голос, що я міг порушити режим? Залишмо ці чутки, вони розвіються самі. Продовження в УПЛ? Чому ні... Я що, збирався закінчувати? Зараз поки проводжу час з сином, з собакою, з мамою, з дружиною", - розповів Селезньов.

На офіційному сайті клубу і досі немає повідомлення про відрахування форварда. Відомо, що наставник ковалівців Руслан Костишин відмовився від коментарів щодо цієї ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Колос" вигнав футболіста за грубе порушення режиму.

Селезньов за півроку в "Колосі" награв 12 матчів, відзначившись п'ятьма голами. Йому не вистачає семи голів, щоб стати кращим бомбардиром в історії чемпіонату України.