В селе Одесской области мужчина устроил стрельбу. Объявлена операция "Гром"
Фото: в селе Одесской области мужчина устроил стрельбу (npu.gov.ua)
В одном из населенных пунктов Одесской области мужчина устроил стрельбу из ружья. Правоохранители принимают меры для задержания неизвестного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.
По информации силовиков, в настоящее время в действие введена полицейская спецоперация "Гром".
"Событие происходит в одном из населенных пунктов Подольского района. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа местного подразделения полиции, также туда выехало руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области и спецназ", - рассказали в пресс-службе.
По предварительным данным, от противоправных действий правонарушителя никто не пострадал.