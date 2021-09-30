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У селі Одеської області чоловік влаштував стрілянину. Оголошено операцію "Грім"

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Одеська область, Четвер 30 вересня 2021 11:16
У селі Одеської області чоловік влаштував стрілянину. Оголошено операцію "Грім" Фото: у селі Одеської області чоловік влаштував стрілянину (npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В одному із населених пунктів Одеської області чоловік влаштував стрілянину з рушниці. Правоохоронці вживають заходи для затримання невідомого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

За інформацією силовиків, наразі в дію введена поліцейська спецоперація "Грім".

"Подія відбувається в одному з населених пунктів Подільського району. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, також туди виїхало керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області та спецпризначенці", - розповіли у прес-службі.

За попередніми даними, від протиправних дій правопорушника ніхто не постраждав.

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