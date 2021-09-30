У селі Одеської області чоловік влаштував стрілянину. Оголошено операцію "Грім"

В одному із населених пунктів Одеської області чоловік влаштував стрілянину з рушниці. Правоохоронці вживають заходи для затримання невідомого.

За інформацією силовиків, наразі в дію введена поліцейська спецоперація "Грім".

"Подія відбувається в одному з населених пунктів Подільського району. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, також туди виїхало керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області та спецпризначенці", - розповіли у прес-службі.

За попередніми даними, від протиправних дій правопорушника ніхто не постраждав.