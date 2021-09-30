У селі Одеської області чоловік влаштував стрілянину. Оголошено операцію "Грім"
Фото: у селі Одеської області чоловік влаштував стрілянину (npu.gov.ua)
В одному із населених пунктів Одеської області чоловік влаштував стрілянину з рушниці. Правоохоронці вживають заходи для затримання невідомого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.
За інформацією силовиків, наразі в дію введена поліцейська спецоперація "Грім".
"Подія відбувається в одному з населених пунктів Подільського району. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, також туди виїхало керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області та спецпризначенці", - розповіли у прес-службі.
За попередніми даними, від протиправних дій правопорушника ніхто не постраждав.