В селе под Изюмом вывесили украинский флаг (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Боровский сельский совет .

"Установление государственного флага на Подвысочанском доме культуры", - говорится в подписи к кадрам.

Как сообщалось, проводя контрнаступательную операцию в Харьковской области, ВСУ нанесли россиянам колоссальные потери в живой силе и технике. Подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота ВС РФ потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.