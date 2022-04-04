В селе под Черниговом оккупанты держали в подвале школы более 150 заложников, - глава ОВА

В селе Ягодное Черниговской области в подвале школы российские оккупанты держали более 150 местных жителей одновременно. В этом помещении некоторые люди умирали, но захватчики тела не выносили.

"Ягодное. Подвал школы. В этом помещении (оно действительно небольшое, фото не очень передает) враг держал более 150 человек одновременно. Выпускал на улицу. Иногда, нечасто. Не знаю, какими словами это можно обрисовать. Не знаю, как об этом можно упоминать без дикой боли. Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние. Туалет на ведро. Духота", - пишет чиновник.

Также отмечается, что в этом селе, освобожденном ВСУ 3 апреля, солдаты РФ держали в школьном подвале вместе с остальными заложниками и детей.

"Там были женщины и дети. Я склоняюсь перед их мужеством и выдержкой. Это ужасно. За это враг тоже непременно ответит. Ответит по полной", - говорится в публикации.

Военные РФ держали в подвале села Ягодное под Черниговом более 150 жителей (фото: facebook.com/viacheslav.chaus)