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Автомобильное сообщение Чернигова с Киевом восстановлено через Гончаровское

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Чернигов, Понедельник 04 апреля 2022 01:32
Автомобильное сообщение Чернигова с Киевом восстановлено через Гончаровское Чернигов (Фото: life.liga.net)
Автор: Константин Широкун

С 10 утра 4 апреля пешеходное и автомобильное сообщение Киева и Чернигова будет восстановлено через населенный центр Гончаровское. Ранее движение до столицы было затруднено через разрушенный мост на выезде из Чернигова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Север".

Оперативное командование "Север" сообщает, что новым маршрутом смогут воспользоваться местные жители, а также автомобили, перевозящие гуманитарные грузы. В связи с особенностями дорожного покрытия вес машин, которые могут проехать по новому маршруту, ограничен весом 5 тонн.

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