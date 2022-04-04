Автомобильное сообщение Чернигова с Киевом восстановлено через Гончаровское

С 10 утра 4 апреля пешеходное и автомобильное сообщение Киева и Чернигова будет восстановлено через населенный центр Гончаровское. Ранее движение до столицы было затруднено через разрушенный мост на выезде из Чернигова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Север".

Оперативное командование "Север" сообщает, что новым маршрутом смогут воспользоваться местные жители, а также автомобили, перевозящие гуманитарные грузы. В связи с особенностями дорожного покрытия вес машин, которые могут проехать по новому маршруту, ограничен весом 5 тонн.