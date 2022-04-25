В селах Херсонской области российские военные проводят обыски

В селах Горностаевской территориальной общины (Херсонская область) российские военные проводят обыски.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение поселкового головы Дмитрия Ляхна.
"Уважаемая община, на территорию некоторых сел заехали русские войска. Ходят по селам. Имейте документы, не паникуйте", - написал Дмитрий Ляхно.
Напомним, на днях в Горностаевка (Херсонская область) заехали представители российских войск и сообщили о создании комендатуры.
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