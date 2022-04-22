В Горностаевке войска РФ создают свою комендатуру, - поселковый глава
В Горностаевку (Херсонская область) заехали представители российских войск и сообщили о создании комендатуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение поселкового главы Дмитрия Ляхно.
Жителей просят сохранять спокойствие и не провоцировать военных РФ. Также советуют иметь при себе документы.
"Уважаемая громада, сообщаю, что сегодня в поселок заехали представители российских войск и сообщили о создании комендатуры. Главная их задача - поддержание правопорядка. Сохраняем спокойствие и поддерживаем друг друга. Напоминаю, при остановках их патрулями просьбу не провоцировать для сохранения собственного здоровья. Держимся", - написал Ляхно.
Напомним, российские оккупанты артиллерией обстреляли село Новая Заря в Херсонской области. В результате огня погибли два человека, среди них подросток.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.