В Горностаевке войска РФ создают свою комендатуру, - поселковый глава

В Горностаевку (Херсонская область) заехали представители российских войск и сообщили о создании комендатуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение поселкового главы Дмитрия Ляхно .

Жителей просят сохранять спокойствие и не провоцировать военных РФ. Также советуют иметь при себе документы.

"Уважаемая громада, сообщаю, что сегодня в поселок заехали представители российских войск и сообщили о создании комендатуры. Главная их задача - поддержание правопорядка. Сохраняем спокойствие и поддерживаем друг друга. Напоминаю, при остановках их патрулями просьбу не провоцировать для сохранения собственного здоровья. Держимся", - написал Ляхно.