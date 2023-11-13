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В селах біля Мелітополя окупанти готують житло для нових резервів. Що відомо

Мелітополь, Понеділок 13 листопада 2023 11:06
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В селах біля Мелітополя окупанти готують житло для нових резервів. Що відомо Фото: в селах біля Мелітополя окупанти готують житло для нових резервів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія, ймовірно, планує стягнути нові резерви в район захопленого Мелітополя Запорізької області. Для них вже окупанти підшукують житло в селах поблизу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, російські військові вже заселили населені пункти вздовж основних трас на поблизу лінії фронту.

"Тепер націлились на села у бік від логістичних шляхів та поруч з Мелітополем", - розповів він.

Так, зокрема:

  • в Олександрівці вже заселяються в будинки - поки ще обирають, які комфортніші;
  • в Костянтинівці вивчають "асортимент" придивляються, яке майно "віджати".

В селах біля Мелітополя окупанти готують житло для нових резервів. Що відомо

Ситуація в Мелітополі

Останнім часом російські окупанти активізували пошук партизанів в Мелітополі Запорізької області, яке було захоплено РФ у перші дні вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Так, загарбники почали розвішувати по місту відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів.

21 вересня під час візиту в США президент Володимир Зеленський заінтригував обіцянкою деокупувати Бахмут та ще два міста, при чому які саме це міста, не додав. Коментуючи слова президента експерт Олександр Коваленко для РБК-Україна зазначав, що мова, швидше за все, могла йти про Токмак і, можливо, Мелітополь Запорізької області.

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