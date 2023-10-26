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В Ізраїлі знову зросла кількість жертв серед українців, - МЗС

Четвер 26 жовтня 2023 12:02
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В Ізраїлі знову зросла кількість жертв серед українців, - МЗС Фото: Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Ізраїлі зросла кількість жертв серед українців. Наразі відомо про 21 загиблого, а також 1 зниклого безвісти.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, наразі, згідно з підтвердженою інформацією, відомо про 21 загиблого українця й 1 зниклого безвісти в Ізраїлі. Зокрема в Секторі Газа:

  • 3 загиблих - двоє дітей й доросла людина;
  • 6 поранених, із яких 3 дітей. Українці мають поранення різного ступеню тяжкості, наразі їм надається медична допомога.

Евакуація

З палестинського анклаву мають бажання евакуюватись 357 українців, серед яких 208 жінок. Дипломатичні установи постійно підтримують із ними зв'язок.

"Водночас контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні Сектору Газа та Єгипту наразі не працює. Можливості виїхати наразі немає. Це стосується не лише наших громадян, але і громадян інших держав. МЗС України спільно із партнерами працює із причетними сторонами, аби отримати дозвіл на якнайшвидше вивезення людей", - додав Ніколенко.

Напад на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували територію Ізраїлю. Терористи вбивали й викрадали як військових, так й мирних жителів. Зокрема країну регулярно обстрілювали ракетами з Сектору Газа.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів. У її рамках по Сектору Газа вже понад тиждень завдають ракетних ударів.

Внаслідок атак ХАМАС в Ізраїлі гинуть іноземці, зокрема й громадяни України.

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Ізраїль Сектор Газа
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