В секторе Газа произошли новые столкновения, есть пострадавшие

Трое палестинцев погибло, 92 человека получили ранения

Вследствие столкновений с израильскими солдатами на границе с сектором Газа 8 июня погибло трое палестинцев. Об этом информирует Министерство здравоохранения в Газе, передает DW.

Ранения получили 92 человек.

"Огнестрельное ранение в ногу получил фотокорреспондент агентства AFP, который был одет в жилет с надписью "Пресса. В Газе в выстреле в журналиста обвинили израильских военных, в армии Израиля пока не прокомментировали инцидент", - говорится в сообщении.

Согласно информации армии Израиля, около 10 тыс палестинцев приняли участие в акции протеста, которая прошла 8 июня.

Отмечается, что многие из них кидали камни в солдат и поджигали шины, некоторые пытались разрушить забор на границе.

С начала протестов в конце мая погибло больше 122 человек.

Напомним, ранее Израиль и сектор Газа при участии посредников договаривались прекратить обстрелы.