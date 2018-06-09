У секторі Газа відбулися нові зіткнення, є постраждалі

Троє палестинців загинуло, 92 людини отримали поранення
Внаслідок зіткнень з ізраїльськими солдатами на кордоні з сектором Газа 8 червня загинуло троє палестинців. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я в Газі, передає DW.
Поранення отримали 92 людей.
"Вогнепальне поранення в ногу отримав фотокореспондент агентства AFP, який був одягнений у жилет з написом "Преса. У Газі в пострілі в журналіста звинуватили ізраїльських військових, в армії Ізраїлю поки не прокоментували інцидент", - йдеться в повідомленні.
Згідно інформації армії Ізраїлю, близько 10 тис палестинців взяли участь в акції протесту, яка пройшла 8 червня.
Наголошується, що багато з них кидали камені в солдатів і підпалювали шини, деякі намагалися зруйнувати паркан на кордоні.
З початку протестів в кінці травня загинуло більше 122 осіб.
Нагадаємо, раніше Ізраїль і сектор Газа за участю посередників домовлялися припинити обстріли.