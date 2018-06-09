У секторі Газа відбулися нові зіткнення, є постраждалі

Троє палестинців загинуло, 92 людини отримали поранення

Внаслідок зіткнень з ізраїльськими солдатами на кордоні з сектором Газа 8 червня загинуло троє палестинців. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я в Газі, передає DW.

Поранення отримали 92 людей.

"Вогнепальне поранення в ногу отримав фотокореспондент агентства AFP, який був одягнений у жилет з написом "Преса. У Газі в пострілі в журналіста звинуватили ізраїльських військових, в армії Ізраїлю поки не прокоментували інцидент", - йдеться в повідомленні.

Згідно інформації армії Ізраїлю, близько 10 тис палестинців взяли участь в акції протесту, яка пройшла 8 червня.

Наголошується, що багато з них кидали камені в солдатів і підпалювали шини, деякі намагалися зруйнувати паркан на кордоні.

З початку протестів в кінці травня загинуло більше 122 осіб.

Нагадаємо, раніше Ізраїль і сектор Газа за участю посередників домовлялися припинити обстріли.