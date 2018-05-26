В секторе Газа произошли новые столкновения, есть пострадавшие

Один человек погиб, 86 получили ранения

На границе с сектором Газа 25 мая произошли новые столкновения между палестинцами и израильскими военными. Погиб один человек, 86 получили ранения, информирует DW.

В израильских органах здравоохранения сказали, что мужчина умер в результате огнестрельных ранений. В большинстве случаев палестинцы пострадали от слезоточивого газа или огнестрельного оружия.

"Израильские военные утверждают, что около 1,6 тысяч палестинцев бросали в солдат камни и пытались разрушить забор на границе. Кроме того, они поджигали шины и бросили в сторону солдат взрывное устройство. Также произошли столкновения небольших групп палестинцев с израильскими солдатами на Западном берегу реки Иордан", - говорится в сообщении.

Как сообщается, лидеры группировки ХАМАС посетили лагерь недалеко от израильской границы, где расположились протестующие, и заявили о своем намерении продолжать еженедельные митинги.

С 30 марта 2018 года в столкновениях в районе сектора Газа погиб уже 121 человек.

Напомним, на границе сектора Газа снова начались столкновения, пострадали более 100 человек.