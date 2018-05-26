Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В секторе Газа произошли новые столкновения, есть пострадавшие

НовостиПолитика    26.05.2018 - 01:17
Фото: столкновения в секторе Газа (twitter.com-bbryantjones)
Фото: столкновения в секторе Газа (twitter.com-bbryantjones)

Один человек погиб, 86 получили ранения

На границе с сектором Газа 25 мая произошли новые столкновения между палестинцами и израильскими военными. Погиб один человек, 86 получили ранения, информирует DW.

В израильских органах здравоохранения сказали, что мужчина умер в результате огнестрельных ранений. В большинстве случаев палестинцы пострадали от слезоточивого газа или огнестрельного оружия.

"Израильские военные утверждают, что около 1,6 тысяч палестинцев бросали в солдат камни и пытались разрушить забор на границе. Кроме того, они поджигали шины и бросили в сторону солдат взрывное устройство. Также произошли столкновения небольших групп палестинцев с израильскими солдатами на Западном берегу реки Иордан", - говорится в сообщении.

Как сообщается, лидеры группировки ХАМАС посетили лагерь недалеко от израильской границы, где расположились протестующие, и заявили о своем намерении продолжать еженедельные митинги.

С 30 марта 2018 года в столкновениях в районе сектора Газа погиб уже 121 человек.

Напомним, на границе сектора Газа снова начались столкновения, пострадали более 100 человек.

Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в ответ на прорыв границы Египет на месяц откроет границу с сектором Газа
Теги публикации: Сектор Газа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Это для меня то же самое, как маму обидеть": MELOVIN сделал заявление о концертах в России
"Мы очень рады таким новостям": в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО
"Слишком красива": Ани Лорак покорила внешностью известного режиссера (фото)
Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
On Top