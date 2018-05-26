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У секторі Газа відбулися нові зіткнення, є постраждалі

НовиниПолітика    26.05.2018 - 01:17
Фото: зіткнення в секторі Газа (twitter.com-bbryantjones)
Фото: зіткнення в секторі Газа (twitter.com-bbryantjones)

Одна людина загинула, 86 отримали поранення

На кордоні з сектором Газу 25 травня відбулися нові зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військовими. Загинула одна людина, 86 отримали поранення, інформує DW.

В ізраїльських органах охорони здоров'я сказали, що чоловік помер в результаті вогнепальних поранень. У більшості випадків палестинці постаждали від сльозогінного газу або вогнепальної зброї.

"Ізраїльські військові стверджують, що близько 1,6 тисяч палестинців кидали у солдатів каміння і намагалися зруйнувати паркан на кордоні. Крім того, вони підпалювали шини і кинули в бік солдатів вибуховий пристрій. Також відбулися сутички невеликих груп палестинців з ізраїльськими солдатами на Західному березі річки Йордан", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, лідери угруповання ХАМАС відвідали табір недалеко від ізраїльського кордону, де розташувалися протестувальники, і заявили про свій намір продовжувати щотижневі мітинги.

З 30 березня 2018 року в зіткненнях в районі сектора Газа загинула вже 121 людина.

Нагадаємо, на кордоні сектору Газа знову почалися сутички, постраждали більше 100 чоловік.

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Теги публікації: Сектор Газа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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