Из сектора Газа выпустили ракеты в сторону Израиля, есть пострадавшие

Две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля. В результате обстрела два человека получили ранения.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Как сообщается, в городах Ашкелон и Ашдод на юге страны сработали сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможных ракетных обстрелах. В пресс-службе израильской армии подтвердили, что ракеты были выпущены по этим городам, один из снарядов перехвачен системой ПВО.

В Ашдоде в результате удара был нанесен ущерб одному зданию. По словам медиков, легкие осколочные ранения получили двое мужчин. На месте работают правоохранители и саперы. Утверждается, что еще четырем людям потребовалась медицинская помощь после перенесенного шока.

Напомним, ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа.

Также РБК-Украина писало, что военизированные формирования, находящиеся на территории сектора Газа, выпустили ракету в сторону территории Израиля; ее перехватила система противовоздушной обороны "Железный щит".