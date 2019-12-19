Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю

Палестинские боевики выпустили ракету из сектора Газа по территории Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля в Twitter.

Сообщается, что обстрел израильской территории произошел около 20:00 по Киеву. Сирены предупреждения о ракетных обстрелах сработали в кибуце Кфар-Аза, что вблизи границы с сектором Газа.

"Сегодня во второй раз из Газы была выпущена ракета по израильским гражданским лицам", - сообщили в Армии обороны Израиля.

Также ракетный обстрел израильской территории произошел в ночь на 19 декабря. В ответ на выпущенную ракету израильские истребители нанесли удар по месту производства оружия ХАМАС в Газе.

О пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Напомним, вечером 7 декабря по территории Израиля были выпущены 3 ракеты из сектора Газа. Ракеты были перехвачены комплексами противовоздушной обороны. В ответ израильская авиация нанесла удары по позициям ХАМАС.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности пойти на проведение масштабной военной операции в секторе Газа в случае продолжения ракетных обстрелов территории страны. При этом Нетаньяху отметил, что без прекращения обстрелов Израиль не будет начинать переговоры с палестинцами.