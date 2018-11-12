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З сектора Гази по Ізраїлю випустили 300 ракет, поранено 21 людину

Новини » Надзвичайні події    12.11.2018 - 22:55
З сектора Гази по Ізраїлю випустили 300 ракет, поранено 21 людину
Фото: наслідки обстрілу з сектора Гази (newsru.co.il)

Один поранений - у важкому стані, решта отримали легкі поранення

З початку обстрілів з сектора Гази в понеділок, 12 листопада, в лікарні ізраїльських міст Ашкелон і Беер-Шева привезли 21 пораненого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Ізраїлю".

Один поранений - у важкому стані, решта отримали легкі поранення.

Відзначається, що 17 осіб перебувають у лікарні "Барзілай" (Ашкелон), 4 - в медичному закладі "Сороки" (Беер-Шева).

В обидві лікарні був викликаний додатковий медперсонал - лікарі і медсестри, які перебували у відпустках.

Як повідомили в збройних силах Ізраїлю (ЦАХАЛ), після 16:00 станом на 22:00 12 листопада із сектора Гази по ізраїльській території було випущено близько 300 ракет.

 

Фото: обстріл Ізраїлю із сектора Гази

Десятки ракет були збиті системою ПРО "Залізний купол", більшість ракет впали на відкритій місцевості.

Нагадаємо, вранці 12 листопада в результаті бойових сутичок із силами палестинських бойовиків ХАМАС загинув ізраїльський підполковник, ще один офіцер поранений, також були знищені 7 бойовиків. Після цього ХАМАС і "Ісламський джихад" почали масований обстріл ізраїльської території.

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