Сектор зеленої енергетики до 2040 року може зрости удвічі, - міжнародні консалтери

"Ми очікуємо, що баланс генерації стане значно "зеленішим", навіть більше, ніж у багатьох європейських країн. 60% електроенергії в Україні може вироблятися із безвуглецевих джерел", - сказав він.

Про значний розвиток сектору «зеленої» енергетики також зазначив керівник центру We Build Ukraine, віце-прем’єр-міністр з відновлення України (2022-2024 роки) Олександр Кубраков.

"Навіть під час війни в цьому секторі реалізуються десятки різних проектів з іноземними та українськими інвестиціями. Цей сектор показує хорошу динаміку. Наприклад, на сьогодні загальний обсяг потенційних проектів у сфері вітроенергетики, які зараз перебувають в роботі, становить більше 4 ГВт потужності. Це досить серйозна цифра, особливо в контексті можливого дефіциту. Цей сектор є однією із небагатьох точок зростання української економіки", - сказав він.

Олександр Кубраков додав, що більше половини із необхідних заходів (реформ - прім. ред.), яких потребує подальший розвиток відновлюваної енергетики, можна реалізувати досить швидко, наголосивши, що розвиток відновлюваної енергетики - додаткове джерело податків, з яких на сьогодні фінансуються сили оборони.

"Більше половини необхідних рішень стосуються саме регулювання. Ухвалити їх можна на рівні уряду впродовж 3-5 місяців", - сказав засновник We Build Ukraine

За оцінками Boston Consulting Group, Україна має дуже високий конкурентний потенціал експорту електроенергії до Європи

"Ми очікуємо, що близько 50% нової генерації - це будуть сонячні та вітрові електростанції. Це означає, що весь енергетичний сектор буде ставати "зеленішим і зеленішим", - прокоментував Балінт Сілхаві, додавши, що завдяки зростання відновлюваної генерації Україна може стати нетто-експортером електроенергії в Європу до 2040 року.

Згідно з прогнозом консалтингової компанії до 2035 року, вітрові та сонячні електростанції матимуть найнижчу приведену вартість електроенергії (англ. levelized cost of electricity). Цей показник для електроенергії із вітру та сонця у 2035 році може становити 54 та 59 доларів за мегават-годину відповідно, тоді як електроенергія від нових вугільних електростанцій може коштувати на рівні 109 доларів за мегават-годину, газових – 97 доларів за мегават-годину, атомних - 99 доларів за мегават-годину.

Старший експерт Boston Consulting Group Сектор додав, що сектор відновлюваної енергетики відіграє дуже важливу роль у залученні в Україну прямих іноземних інвестицій. Цей сегмент економіки буде давати поштовх для розвитку місцевого низьковуглецевого виробництва та економічному росту України загалом.