Сектор зеленой энергетики к 2040 году может вырасти вдвое, - международные консалтеры

"Мы ожидаем, что баланс генерации станет значительно "зеленее", даже больше, чем во многих европейских странах. 60% электроэнергии в Украине может производиться из безуглеродных источников", - сказал он.

О значительном развитии сектора "зеленой" энергетики также отметил руководитель центра We Build Ukraine, вице-премьер-министр по восстановлению Украины (2022-2024 годы) Александр Кубраков.

"Даже во время войны в этом секторе реализуются десятки различных проектов с иностранными и украинскими инвестициями. Этот сектор показывает хорошую динамику. Например, на сегодня общий объем потенциальных проектов в сфере ветроэнергетики, которые сейчас находятся в работе, составляет более 4 ГВт мощности. Это достаточно серьезная цифра, особенно в контексте возможного дефицита. Этот сектор является одной из немногих точек роста украинской экономики", - сказал он.

Александр Кубраков добавил, что более половины из необходимых мероприятий (реформ - прим. ред.), которых требует дальнейшее развитие возобновляемой энергетики, можно реализовать достаточно быстро, отметив, что развитие возобновляемой энергетики - дополнительный источник налогов, из которых сегодня финансируются силы обороны.

"Более половины необходимых решений касаются именно регулирования. Принять их можно на уровне правительства в течение 3-5 месяцев", - сказал основатель We Build Ukraine

По оценкам Boston Consulting Group, Украина имеет очень высокий конкурентный потенциал экспорта электроэнергии в Европу

"Мы ожидаем, что около 50% новой генерации - это будут солнечные и ветровые электростанции. Это означает, что весь энергетический сектор будет становиться "зеленее и зеленее", - прокомментировал Балинт Силхави, добавив, что благодаря росту возобновляемой генерации Украина может стать нетто-экспортером электроэнергии в Европу до 2040 года.

Согласно прогнозу консалтинговой компании до 2035 года, ветровые и солнечные электростанции будут иметь самую низкую приведенную стоимость электроэнергии (англ. Levelized cost of electricity). Этот показатель для электроэнергии из ветра и солнца в 2035 году может составлять 54 и 59 долларов за мегаватт-час соответственно, тогда как электроэнергия от новых угольных электростанций может стоить на уровне 109 долларов за мегаватт-час, газовых - 97 долларов за мегаватт-час, атомных - 99 долларов за мегаватт-час.

Старший эксперт Boston Consulting Group Сектор добавил, что сектор возобновляемой энергетики играет очень важную роль в привлечении в Украину прямых иностранных инвестиций. Этот сегмент экономики будет давать толчок для развития местного низкоуглеродного производства и экономическому росту Украины в целом.