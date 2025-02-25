Сектор Газа більше ніколи не має стати притулком для тероризму, - Каллас

Виступаючи на прес-конференції після засідання Ради асоціації між міністром закордонних справ Гедеоном Сааром та міністрами закордонних справ ЄС, високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки закликала Ізраїль та ХАМАС перейти до другого етапу угоди про звільнення заручників.

Натомість очільник європейської дипломатії не підтримує пропозицію президента США Дональда Трампа щодо переселення жителів Сектора Газа, стверджуючи, що "палестинці повинні мати можливість жити в Газі".

"Водночас, Газа ніколи не повинна знову стати притулком терористів. ми не хочемо бачити там ХАМАС", - сказала вона.

Каллас додала, що ЄС занепокоєний подіями на Західному березі річки Йордан і повторила заклик до вирішення проблеми за принципом двох держав.

Відповідаючи на запитання про ордери Міжнародного кримінального суду, видані прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, Каллас зазначила, що ЄС підтримує суд, але "виконання ордерів Міжнародного кримінального суду - справа держав-членів".