ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Секретні документи про прохід британського корабля біля окупованого Криму знайшли серед вулиці

Новость на русском →
Неділя 27 червня 2021 13:46
Секретні документи про прохід британського корабля біля окупованого Криму знайшли серед вулиці Фото: в Британії знайшли секретні документи про прохід корабля (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Документи секретного міністерства оборони, що містять подробиці про HMS Defender та британських військових, були знайдені на автобусній зупинці в Кенті. В одному наборі документів обговорюється ймовірна реакція Росії на прохід корабля через українські води біля узбережжя Криму в середу.

Про це повідомляє BBC.

Також у документах деталізують плани можливої ​​військової присутності Великобританії в Афганістані після закінчення там операції НАТО під керівництвом США.

Уряд заявив, що розпочато розслідування.

Представник Міністерства оборони заявив, що працівник повідомив про втрату конфіденційних захисних документів, додавши: "Було б недоречним коментувати далі".

Документи, загалом майже 50 сторінок, були знайдені в купі за автобусною зупинкою в Кенті рано вранці у вівторок.

Як відомо, у середу понад 20 російських літаків та два кораблі берегової охорони затінили військовий корабель, коли він плавав близько 19 миль від узбережжя Криму.

Міністерство оборони Москви заявило, що патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли та реактивний літак скинув бомби на шлях есмінця, але уряд Великобританії відхилив цей рахунок, заперечуючи будь-які попереджувальні постріли.

Нагадаємо, Держдепартамент США дав коментар щодо інциденту з обстрілом РФ британського есмінця Defender в Чорному морі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Великобритания корабль
NEWS
Доба на Донбасі: бойовики відкривали вогонь на восьми напрямках, загинув військовий
Доба на Донбасі: бойовики відкривали вогонь на восьми напрямках, загинув військовий
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун