Секретні документи про прохід британського корабля біля окупованого Криму знайшли серед вулиці

Документи секретного міністерства оборони, що містять подробиці про HMS Defender та британських військових, були знайдені на автобусній зупинці в Кенті. В одному наборі документів обговорюється ймовірна реакція Росії на прохід корабля через українські води біля узбережжя Криму в середу.

Про це повідомляє BBC.

Також у документах деталізують плани можливої ​​військової присутності Великобританії в Афганістані після закінчення там операції НАТО під керівництвом США.

Уряд заявив, що розпочато розслідування.

Представник Міністерства оборони заявив, що працівник повідомив про втрату конфіденційних захисних документів, додавши: "Було б недоречним коментувати далі".

Документи, загалом майже 50 сторінок, були знайдені в купі за автобусною зупинкою в Кенті рано вранці у вівторок.

Як відомо, у середу понад 20 російських літаків та два кораблі берегової охорони затінили військовий корабель, коли він плавав близько 19 миль від узбережжя Криму.