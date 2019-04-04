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Секретную базу Минобороны РФ скрывают под видом детского лагеря, - Reuters

Новости » Политика    04.04.2019 - 20:20
Секретную базу Минобороны РФ скрывают под видом детского лагеря, - Reuters
Иллюстративное фото (alaniamil.org)

Казармы в Краснодарском крае были перевалочным пунктом перед отправкой в Сирию

На территории военной базы рядом с хутором Молькино под Краснодаром (РФ) располагаются три казармы, замаскированные по документам под пионерский лагерь, где находятся российские частные военные специалисты перед отправкой в Сирию. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters со ссылкой на судебные документы и собеседников, близких к бойцам, бывавших там.

Речь идет о двухэтажных зданиях, расположенных на территории базы российской военной разведки в Молькино. Строительство казарм было завершено в 2015 году. На въезде на территорию корреспонденты агентства видели, что автомобили заезжают на ее территорию через блокпост, на котором их проверяют вооруженные люди в российской военной форме.

Родственник одного из бойцов, бывавший в лагере, сообщил изданию, что казармы рядом с хутором Молькино в Краснодарском крае были перевалочным пунктом перед отправкой в Сирию.

Издание пишет, что компания "Мегалайн", которая связана с этими базами, связана с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Минобороны России не ответило на вопрос агентства о предназначении зданий в Молькино. Так же поступила и компания "Мегалайн"

"Мы ничего не знаем об этом (казармах в Молькино, - ред.). Вообще не наш вопрос", - приводит Reuters комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала список 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из состава ЧВК "Вагнера", которые участвовали в военных операциях в Сирии.

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