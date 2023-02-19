Секретний об'єкт, здатний витримати ядерний удар. ЗМІ побували в бункері Зеленського

Журналісти пишуть, що ті, кому був відкритий доступ до цього місця, чітко дотримувалися відповідного протоколу.

Зеленському та невеликій групі наближених до нього людей довелося перебувати в бункері більшість часу протягом перших двох місяців з початку вторгнення.

Тоді президент рідко виходив на поверхню, аби запевнити українців, що залишається в країні. Його команда, яка опинилася в ізоляції, отримувала інформацію про події завдяки своїм гаджетам.

"Зеленський не прописався у бункері, на відміну від російського диктатора Володимира Путіна. Після перших двох місяців повномасштабного вторгнення Зеленський не використовував бункер часто, або взагалі не відвідував його, навіть після того, як на нього було скоєно три замахи", - зазначає The Sunday Times.

Цілковита секретність та нерозголошення

Опції секретності були "безпрецедентними". Всі, хто проживали у підземному бункері, мусили підписати угоду про нерозголошення.

Ця угода містила заборону на розкриття будь-яких деталей. Зокрема місцерозташування об'єкта, його дизайн та зручності. Навіть про харчування не можна було говорити.

Згідно з безпековим протоколом, паролі для входу в бункер змінювалися щодня. За звітами, у приміщенні панує повна темрява. Під час візиту західного журналіста шлях освітлювався лише ліхтариком на телефоні охоронця, який його супроводжував. Ба більше, це явище було постійним, а не тимчасовим.

Бункет здатний витримати ядерний удар

Цей секретний бункер існує в Україні ще з часів СРСР і був створений для забезпечення виживання під час тотальної ядерної війни.

Завдяки своїй конструкції, він може витримати прямий удар ядерної зброї та має власні системи життєзабезпечення, вентиляції та водопостачання.