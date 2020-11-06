Секретная служба усиливает охрану Байдена

Секретная служба США направила дополнительную группу охранников к штабу кандидата в президенты Джо Байдена в штате Делавэр. Такое решение приняли после того, как кампания демократа заявила о возможном "большом объявлении" сегодня.

Об этом сообщает The Washington Post.

Вероятно в штабе Байдена ожидают, что сегодня Байден официально станет новоизбранным президентом США после подсчета голосов в последних штатах. Обычно Секретная служба значительно усиливает охрану новоизбранного президента после объявления его победителем.

Также известно, что такой же уровень охраны оказывают и действующему президенту США Дональду Трампу.

Отметим, по прогнозу итогов голосования от AP, у Дональда Трампа сейчас 214 голосов выборщиков, тогда как у кандидата от демократов Джо Байдена 264 и ему нужно только шесть голосов для победы на выборах.

Напомним, накануне Джо Байден запустил сайт переходного периода, направленного на подготовку к передаче ему власти.

Кроме того, ранее Байден заявлял, что победил в количестве штатов, достаточном для того, чтобы набрать 270 голосов выборщиков.

Также известно, что Трамп готовится досрочно заступить на второй срок, даже не дожидаясь официальных результатов выборов в США.