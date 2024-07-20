UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Секретна служба посилює безпеку навколо резиденції Трампа

Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Навколо резиденції Мар-а-Лаго, яка належить колишньому президентові США Дональду Трампу та знаходиться у Флориді, посилено заходи безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

В адміністрації міста Палм-Біч заявили, що заходи безпеки призведуть до додаткового перекриття доріг принаймні до дня виборів.

Крім того, міська влада стверджує, що посилення заходів безпеки було наказано Секретною службою США, а не місцевими правоохоронними органами чи посадовими особами.

Посилення заходів відбулося після замаху на Трампа минулої суботи на мітингу у Пенсільванії.

Нові погрози Трампу

Нагадаємо, що вчора, 19 липня, у США заарештували чоловіка, який письмово погрожував убивством Трампу та його напарникові кандидату у віцепрезиденти США Джей Ді Венсу. Правоохоронці повідомили, що в тому числі надходили погрози заподіяння тілесних ушкоджень членам сімей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Джо Байден у своєму зверненні до нації з нагоди замаху на Трампа заявив, що кандидат від Республіканської партії отримає посилену охорону. Байден доручив секретній службі надати політику всі необхідні ресурси для забезпечення його безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп