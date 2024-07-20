Секретна служба посилює безпеку навколо резиденції Трампа

Нові погрози Трампу

Нагадаємо, що вчора, 19 липня, у США заарештували чоловіка, який письмово погрожував убивством Трампу та його напарникові кандидату у віцепрезиденти США Джей Ді Венсу. Правоохоронці повідомили, що в тому числі надходили погрози заподіяння тілесних ушкоджень членам сімей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Джо Байден у своєму зверненні до нації з нагоди замаху на Трампа заявив, що кандидат від Республіканської партії отримає посилену охорону. Байден доручив секретній службі надати політику всі необхідні ресурси для забезпечення його безпеки.

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