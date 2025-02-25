Секрети сухої хімчистки салону авто: як повернути свіжість без зайвих зусиль

"Сухою хімчисткою" взагалі називають засіб чищення тканин та інших оббивних матеріалів за допомогою потужних препаратів-розчинників, які не потребують застосування води. Таку технологію застосовують в першу чергу у професійних хімчистках для одягу, але для автомобілістів у продажу є компактні аерозольні балончики.

Як очистити оббивку в салоні авто

Чому не можна привести сидіння чи дверні карти до ладу, просто промивши їх губкою з розчином мила чи прального порошку? Та можна, але тільки коли за вікном стоїть літній день з сонцем і високою температурою. Які за годин десять-дванадцять висушать просочену вологою оббивку.

У свою чергу суха хімчистка не ставить перед користувачем проблеми сушіння, дуже складної для зимового періоду. Це засіб хімічного очищення поверхні, для застосування якого не потрібна вода. Потреби змивати з сидіння залишки препарату і розчинений ним бруд немає – досить на завершення протерти оброблену поверхню серветкою.

Принциповий мінус сухої хімчистки – у випадку з аматорським підходом вона не призначена для масштабних робіт. Власне, теоретично можна почистити так хоч весь салон, але це потребуватиме чимало часу і коштів.

Як вибрати засіб для сухої хімчистки салону

Зазначені препарати існують у двох формах пакування – аерозольні балончики під тиском і пластикові пляшки з розпилювачем. Це те що треба, оскільки засіб використовується шляхом розприскування на забруднене місце. Професіонали, які консультували нас при підготовці статті, говорять, що аерозоль під тиском менш зручний, бо працює не так точно, як розпилювач з ручним приводом.

Незалежно від форми пакування препарат після розприскування осідає на брудне місце у вигляді піни – яка власне, і працює з брудом.

Як зробити хімчистку насуху

Технологія очищення салону від застарілих забруднень за допомогою любительських засобів проста і в принципі однакова для різних марок препаратів.

Сидіння чи дверну карту треба ретельно пропилососити, аби при робот з плямою не розмазувати по тканині додатковий поверхневий бруд;

Препарат розпилюється на особливо забруднене місце;

Протягом 5 – 15 хвилин дається витримка, для того щоб препарат мав час розчинити бруд;

Зволожене брудне місце треба потерти сухою серветкою. Вона прибере з оббивки розчинений бруд і вологу, яка міститься в розпиленому препараті.

Якщо є потреба, очищену поверхню можна додатково протерти губкою з невеликою кількістю мильної води;

Після висихання обробленого місця очищення можна повторити, якщо з’ясується, що результат першої спроби вас не влаштовує.

Поради професіоналів з хімчистки

Щоб все вийшло як задумано, важливо дотримуватись інструкції з використання очищувача, розміщеної на його упаковці. Також варто дослухатись до порад бувалих автомобілістів і професіоналів, які не раз мали справу з сухою хімчисткою:

Якщо ми говоримо про переваги сухої хімчистки саме у зимовий період, зверніть увагу на допустиму температуру застосування засобу. У частини препаратів ліміт починається з +5 С, у решти – від +15 С;

Окремі потужні засоби для чищення можуть знебарвити тканину – перевіряйте це у непомітному місці оббивки;

Користуйтесь рукавичками, бо деякі засоби агресивні і сушать шкіру;

З’ясовуйте результат вашої праці після повного висихання тканини, адже до того ви будете бачити просто велику темну пляму;

Краще уникати потрапляння препарату хімчистки на металеві деталі, особливо якщо це полірована сталь чи алюміній. Бережіть від потрапляння вологи і хімії роз’єми дротів, які бувають розташовані під сидіннями.

Коротко

Попри реальну ефективність препаратів "суха хімчистка" та подібних аматорських засобів, у них є як мінімум один не менш ефективний і цілком доступний варіант. Багато на яких сучасних автомобілях оббивку сидінь можна зняти і забрати до дому. Щоб там випрати її за звичним алгоритмом – у пральній машині чи вручну, скажімо, у звичайних ночвах.

Сам процес демонтажу може зайняти трохи більше часу, ніж спочатку здаватиметься, але врахуйте те, що потім вам не доведеться працювати над видаленням плям руками. І до того ж чистою в результаті буде вся тканина, а не обмежена зона. Тож огляньте ваші сидіння – найчастіше для зняття оббивки треба розстебнути кілька застібок типу блискавка і можливо, зрушити кільки металевих кліпсів.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та "Автомакіяж".