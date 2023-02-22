Секрети безпечного фарбування волосся

Будь-яке фарбування впливає на стан волосся тією чи іншою мірою. Але ходити із сивиною чи кольором, що не подобається, — теж не вихід. Як зробити фарбування безпечним чи хоча б знизити його негативний вплив?

Обираємо фарбу

Фарби бувають натуральними, фізичними та хімічними. Найвідоміші представники натуральних — хна та басма. Вони не шкодять волоссю, навпаки, поліпшують його стан, але мають дуже обмежену колірну гаму.

Фізичні — це нестійкі фарби без аміаку та перекису, призначені для зміни кольору на короткий час. Пігменти обволікають волосся зверху, але не проникають углиб. Змиваються зазвичай за 1–2 миття шампунем.

Хімічні фарби найпопулярніші. Паковання традиційно містять окисник і фарбувальну пасту. Бувають середньостійкими та перманентними. Також до цієї категорії можна додати відтінкові бальзами та шампуні для освіження відтінку.

Обирайте засоби з корисними компонентами. Навіть аміачні фарби, якщо вони містять рослинні олії та вітаміни, не такі згубні для волосся, як дешеві аналоги з «порожнім» фарбувальним складом. Шукайте потрібні продукти в професійних брендів. Фарба Matrix — чудовий варіант у своєму сегменті, який радує різноманітністю. Стійкі крем-фарби, безаміачні тонери, фарби з низьким вмістом аміаку — усі забезпечують доглядальний ефект.

Уникайте фарб із такими компонентами як Lead Acetate (ацетат свинцю) та Coal Tar (кам’яновугільна смола).

Дбаємо про волосся під час фарбування

Суворо дотримуйтесь інструкцій виробника. Колір не буде насиченішим або стійкішим, якщо перетримати фарбу, зате волосся стане сухішим і слабкішим. Недотримувати — також шкідливо. Під час контакту з хімічним фарбником лусочки кутикули підіймаються та пропускають усередину стрижня пігмент. Для цього процесу потрібен певний час. Після закінчення лусочки закриваються. Змиєте фарбу раніше — і вони залишаться відкритими, волосся стане ламким, а фарбування буде неякісним.

Щоразу перед використанням нового продукту тестуйте його на алергію. Змішайте по краплі фарби та окислювача, нанесіть на зап’ястя або внутрішню частину ліктя. Для надійності бажано почекати щонайменше пів дня. Якщо за цей час нічого не сталося, шкіра не почервоніла й не почала свербіти, можна фарбуватися.

Якщо у вас світле волосся, використовуйте перманентні фарби тільки на коренях, а решту довжини тонуйте щаднішими відтінковими засобами. Не варто зайвий раз навантажувати волосся фарбником і провокувати сухість із ламкістю.

Мийте волосся за день до фарбування. Якщо зробите це безпосередньо перед процедурою, ліпідний захисний шар не встигне відновитися й фарба, особливо стійка, нашкодить сильніше.

Після фарбування обов’язково робіть регенерувальні та живильні маски з вітамінами та оліями. Якщо кінчики посіклися, зістрижіть їх і почніть інтенсивний догляд, щоб запобігти повторному розшаровуванню.

Не фарбуйте волосся після хімічного завивання. Потрібно почекати щонайменше два тижні. Утримуйтеся від фарбування, якщо на шкірі голови є пошкодження, наприклад, подряпини або подразнення.

Підготовлену фарбу слід використовувати відразу. Через кілька годин і тим більше наступного дня суміш втрачає свої властивості та стає непридатною. Зберігання в холодильнику не допоможе.

Після завершення процедури змивайте фарбу теплою водою, поки вода не стане прозорою. Краще не використовуйте фен і дайте волоссю висохнути самому.