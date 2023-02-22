Секреты безопасного окрашивания волос

Любое окрашивание влияет на состояние волос в той или иной степени. Но ходить с сединой или цветом, который не нравится, — тоже не выход. Как сделать окрашивание безопасным или хотя бы снизить его негативное воздействие?

Выбираем краску

Краски бывают натуральными, физическими и химическими. Самые известные представители натуральных — хна и басма. Они не вредят волосам, напротив, улучшают их состояние, но имеют очень ограниченную цветовую гамму.

Физические — это нестойкие краски без аммиака и перекиси, предназначенные для смены цвета на короткое время. Пигменты обволакивают волосы сверху, но не проникают вглубь. Смываются обычно за 1–2 мытья шампунем.

Химические краски наиболее популярны. Упаковки традиционно содержат окислитель и красящую пасту. Бывают среднестойкими и перманентными. Также к этой категории можно добавить оттеночные бальзамы и шампуни для освежения оттенка.

Выбирайте средства с полезными компонентами. Даже аммиачные краски, если они содержат растительные масла и витамины, не так губительны для волос, как дешевые аналоги с «пустым» красящим составом. Ищите нужные продукты у профессиональных брендов. Краска Matrix — прекрасный вариант в своем сегменте, который радует разнообразием. Стойкие крем-краски, безаммиачные тонеры, краски с низким содержанием аммиака — все обеспечивают ухаживающий эффект.

Избегайте красок с такими компонентами как Lead Acetate (ацетат свинца) и Coal Tar (каменноугольная смола).

Заботимся о волосах во время окрашивания

Строго следуйте инструкции производителя. Цвет не будет более насыщенным или более стойким, если передержать краску, зато волосы станут суше и слабее. Недодерживать — тоже вредно. При контакте с химическим красителем чешуйки кутикулы поднимаются и пропускают внутрь стержня пигмент. Для этого процесса необходимо определенное время. По завершении чешуйки закрываются. Смоете краску раньше — и они останутся открытыми, волосы станут ломкими, а окрашивание получится некачественным.

Каждый раз перед использованием нового продукта тестируйте его на аллергию. Смешайте по капле краски и окислителя, нанесите на запястье или внутреннюю часть локтя. Для надежности желательно подождать минимум полдня. Если за это время ничего не произошло, кожа не покраснела и не начала чесаться, можно краситься.

Если у вас светлые волосы, используйте перманентные краски только на корнях, а остальную длину тонируйте более щадящими оттеночными средствами. Незачем лишний раз нагружать волосы красителем и провоцировать сухость с ломкостью.

Мойте волосы за день до окрашивания. Если сделаете это непосредственно перед процедурой, защитный липидный слой не успеет восстановиться и краска, особенно стойкая, навредит сильнее.

После окрашивания обязательно делайте регенерирующие и питательные маски с витаминами и маслами. Если кончики посеклись, состригите их и начните интенсивный уход, чтобы предотвратить повторное расслаивание.

Не красьте волосы после химической завивки. Нужно выждать минимум две недели. Воздержитесь от окрашивания, если на коже головы есть повреждения, например, царапины или раздражения.

Подготовленную краску нужно использовать сразу. Через несколько часов и уж тем более на следующий день смесь теряет свои свойства и становится непригодной. Хранение в холодильнике не поможет.

После завершения процедуры смывайте краску теплой водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Лучше не используйте фен и дайте волосам высохнуть самим.