Секретариат языкового омбудсмана атаковали хакеры

Фото: в последнее время атаки на госучреждения участились (freepik)

Хакеры осуществили атаку на сети секретариата Уполномоченного по защите государственного языка. Атаку удалось остановить штатным IT-специалистам.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка на своей странице в Facebook.

"На компьютерные системы нашего Секретариата злоумышленниками была осуществлена ​​кибератака с целью получить несанкционированный доступ к устройствам сетевой IT-инфраструктуры и вывести их из строя", - говорится в сообщении.

Также указано, что атака была оперативно пресечена силами IТ-специалистов секретариата.

В секретариате считают это не просто попыткой повредить устройства, а атакой на украинский язык и тех, кто его защищает. По словам пресс-службы, это попытка парализовать деятельность, но в ведомстве способны отражать как информационные, так и хакерские нападения.

Напомним, Федеральное бюро расследований, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Управление директора национальной разведки подтвердили масштабную кибератаку на правительственные структуры США. Согласно их информации, организовали атаку российские хакеры.

РБК-Украина писало, что американская корпорация Google назвала причину масштабного сбоя в работе своих сервисов, в том числе Youtube и Gmail, который произошел 14 декабря. Причиной сбоя стала проблема с внутренней квотой памяти серверов.