Google назвала причину сегодняшнего сбоя

Фото: YouTube на смартфоне (freepik.com)

Американская корпорация Google назвала причину сегодняшнего масштабного сбоя в работе своих сервисов, включая Youtube и Gmail. Причиной сбоя стала проблема с внутренней квотой памяти серверов.

Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на комментарий Google.

Из-за проблемы возникали сложности с процессом аутентификации. Проблему решили в 4:32 утра по тихоокеанскому времени. По состоянию на сейчас все услуги восстановлены и работают в обычном режиме.

"Мы просим извинения и проведем тщательную проверку, чтобы убедиться, что эта проблема не повторится в будущем", - говорится в заявлении Google.

Напомним, сегодня в полдень в работе сервисов Google произошел масштабный сбой. Сначала пользователи не смогли зайти в YouTube и Gmail, но потом проблема распространилась и на другие сервисы компании.

Как писало РБК-Украина, работа сервисов Google была восстановлена через час после сбоя. Директор Google в Украине Дмитрий Шоломко отмечал, что причины сбоя неизвестны.