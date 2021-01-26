Секретариат ПАСЕ впервые возглавит женщина

Во вторник, 26 января, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала нового генерального секретаря организации. Им станет Деспина Хатзивасилиу-Цовилис, которая станет первой женщиной на этом посту.

Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

Голосование происходило в электронной форме и в течение дня в нем приняли участие более 96% депутатов.

Она возглавит Секретариат ПАСЕ 1 марта этого года. Ее полномочия продлятся пять лет.

"Для меня это большая честь - доверие участников ассамблеи и их большая мобилизация - я готова принять вызов! Опираясь на компетентность сотрудников организации, я с нетерпением рассчитываю на совместную работу с членами ассамблеи начиная с 1 марта, чтобы усилить ее влияние в 47 странах Совета Европы и за их пределами, в тесном сотрудничестве с Комитетом министров и генеральным секретарем", - заявила Хатзивасилиу-Цовилис.

Она сменит на этом посту польского политика Войцеха Савицкого, который возглавляет Секретариат ПАСЕ с 2010 года.

Отмечается, то Хатзивасилиу-Цовилис уже более 20 лет работает с депутатами в ПАСЕ, в частности в Мониторинговом и Политическом комитете организации. Свою карьеру в Совете Европы она начала еще в 1993 году в Европейской комиссии по правам человека.

Напомним, 25 января по инициативе Украины в ПАСЕ официально обжаловали полномочия российской делегации. Предложение поддержали 38 делегатов при необходимых 30. Теперь слово за регламентным комитетом ПАСЕ, который должен вынести этот вопрос на всеобщее голосование в среду.