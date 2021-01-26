Секретаріат ПАРЄ вперше очолить жінка

У вівторок, 26 січня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала нового генерального секретаря організації. Ним стане Деспіна Хатзивасіліу-Цовіліс, яка стане першою жінкою на цій посаді.

Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ.

Голосування відбувалося в електронній формі та протягом дня у ньому взяли участь понад 96% депутатів.

Вона очолить Секретаріат ПАРЄ 1 березня цього року. Її повноваження триватимуть п'ять років.

"Для мене це велика честь - довіра учасників асамблеї і їх велика мобілізація - я готова прийняти виклик! Спираючись на компетентність співробітників організації, я з нетерпінням розраховую на спільну роботу з членами асамблеї починаючи з 1 березня, щоб посилити її вплив у 47 країнах Ради Європи і за їх межами, у тісній співпраці з Комітетом міністрів і генеральним секретарем", - заявила Хатзивасіліу-Цовіліс.

Вона змінить на цій посаді польського політика Войцеха Савицького, який очолює Секретаріат ПАРЄ з 2010 року.

Відзначається, то Хатзивасіліу-Цовіліс вже понад 20 років працює з депутатами ПАРЄ, зокрема в Моніторинговому і Політичному комітеті організації. Свою кар'єру в Раді Європи почала ще в 1993 році в Європейській комісії з прав людини.

Нагадаємо, 25 січня за ініціативи України в ПАРЄ офіційно оскаржили повноваження російської делегації. Пропозицію підтримали 38 делегатів при необхідних 30. Тепер слово за регламентним комітетом ПАРЄ, який повинен винести це питання на загальне голосування в середу.