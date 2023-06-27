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Секретаріат Енергоспівтовариства ЄС підтримав скасування Україною цінових обмеження на ринку електроенергії

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Вівторок 27 червня 2023 10:18
Секретаріат Енергоспівтовариства ЄС підтримав скасування Україною цінових обмеження на ринку електроенергії Фото: секретаріат Енергоспівтовариства ЄС підтримав скасування Україною цінових обмеження на ринку електроенергії (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Секретаріат Енергетичного співтовариства Європи виступає за повне скасування штучних цінових обмежень price-cap на ринку електричної енергії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена національного регулятор НКРЕКП Валерій Тарасюк на відкритому засіданні комісії 26 червня.

"Ми отримали відгуки від виробників електроенергії, від НЕК "Укренерго" від Оператора ринку від Секретаріату енергетичного співтовариства - це ті гравці, які висловлювалися за повне скасування price-cap. Я особисто також висловлював таку думку, але на сьогодні більшість комісії не погоджується з таким підходом", - зазначив Тарасюк.

З огляду на неготовність НКРЕКП підтримати позицію Енергетичного співтовариства, Тарасюк запропонував проміжне рішення – встановлення підвищених price-cap, які, за його словами, зроблять можливим імпорт електроенергії з ЄС в години пікового споживання.

Нагадаємо, 31 травня НКРЕКП, скасувала дію price-cap на ринку електроенергії з 30 червня. Це рішення одностайно підтримали учасники ринку та міжнародні організації.

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