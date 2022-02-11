UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Секретарь СНБО о ситуации в Азовском и Черном морях: есть доступ ко всем портам

Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал ситуацию в Азовском и Черном морях после объявления Россией военных учений. По его словам, сегодня есть доступ ко всем украинским портам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова по итогам выездного заседания СНБО в Харькове.

"Что касается ситуации по Азовскому и Черному морям. У нас на сегодняшний день есть доступ ко всем портам, которые есть в нашей стране. Речь идет как об Азовском, так и о Черном море", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что есть некоторые оговорки о проходе больших кораблей, которые везут в Украину уголь. Однако, по его словам, серьезных проблем с судоходством в регионе нет.

"Если они появятся, мы будем информировать вас (журналистов - ред.) и наших партнеров. Они и без нас все это видят, владеют информацией относительно Азовского и Черного морей", - уточнил Данилов.

Напомним, ранее Россия объявила о военных учениях в акватории Азовского и Черного морей, закрыв на период с 13 по 19 февраля обширные районы для судоходства.

В связи с этими действиями МИД Украины выразил решительный протест России.

Отметим, позднее Россия сообщила об отмене блокады Азовского моря.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОРоссийская ФедерацияАлексей Данилов