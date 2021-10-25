UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Секретарь СНБО провел совещание по защите энергетики от кибератак из России

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) прошло заседание, посвященное защите топливно-энергетического комплекса Украины от кибератак из России. По его итогам утвержден план реализации стратегии кибербезопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В ходе заседания секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что Украина находится в состоянии войны с Россией. По его словам, одним из методов, который в противостоянии использует Москва - кибератаки на украинскую критическую инфраструктуру.

Данилов отметил, что обеспечение кибербезопасности топливно-энергетического комплекса Украины актуальны также в контексте плана присоединения к европейской энергетической сети.

По итогам заседания одобрен проект плана реализации стратегии кибербезопасности Украины, который в конце августа утвердил президент Владимир Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОАлексей ДаниловРоссийская ФедерацияКибератака