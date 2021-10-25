Секретарь СНБО провел совещание по защите энергетики от кибератак из России

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) прошло заседание, посвященное защите топливно-энергетического комплекса Украины от кибератак из России. По его итогам утвержден план реализации стратегии кибербезопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО .

В ходе заседания секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что Украина находится в состоянии войны с Россией. По его словам, одним из методов, который в противостоянии использует Москва - кибератаки на украинскую критическую инфраструктуру.

Данилов отметил, что обеспечение кибербезопасности топливно-энергетического комплекса Украины актуальны также в контексте плана присоединения к европейской энергетической сети.

По итогам заседания одобрен проект плана реализации стратегии кибербезопасности Украины, который в конце августа утвердил президент Владимир Зеленский.