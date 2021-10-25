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Секретар РНБО провів нараду щодо захисту енергетики від кібератак з Росії

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) пройшло засідання, присвячене захисту паливно-енергетичного комплексу України від кібератак з Росії. За його підсумками затверджено план реалізації стратегії кібербезпеки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу РНБО.

В ході засідання секретар РНБО Олексій Данілов нагадав, що Україна перебуває в стані війни з Росією. За його словами, одним з методів, який у протистоянні використовує Москва - кібератаки на українську критичну інфраструктуру.

Данілов зазначив, що забезпечення кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу України Актуальні також у контексті плану приєднання до Європейської енергетичної мережі.

За підсумками засідання схвалено проєкт плану реалізації стратегії кібербезпеки України, який наприкінці серпня затвердив президент Володимир Зеленський.

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РНБООлексій ДаніловРосійська ФедераціяКібератака