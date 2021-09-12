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Секретарь СНБО предложил перевести украинское правописание на латиницу

Автор: Александр Белоус

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов поддерживает переход правописания с кириллицы на латиницу. Кроме того, он выступает за двуязычие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова "Радио Свобода".

"Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - сказал он.

Кроме того, Данилов заявил, что английский язык должен быть обязательным начиная с детского сада.

"Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязателен. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык - это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть", - добавил он.

Напомним, в 2018 году в Казахстане утвердили переход на латинскую версию алфавита. Обязательному переводу будут подлежать книги, документы и периодические издания.

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СНБО