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Секретар РНБО запропонував перевести український правопис на латиницю

Автор: Олександр Білоус

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данилов підтримує перехід правопису з кирилиці на латиницю. Крім того, він виступає за двомовність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Данилова "Радіо Свобода".

"Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю", - сказав він.

Крім того, Данилов заявив, що англійська мова повинна бути обов’язковою починаючи з дитячого садочка.

"Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова - це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літні, складно, то це одна справа, а, починаючи з дитячого садочка, у школах це має бути", - додав він.

Нагадаємо, у 2018 році в Казахстані затвердили перехід на латинську версію алфавіту. Обов'язковому перекладу підлягатимуть книги, документи та періодичні видання.

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РНБО