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Секретар РНБО України назвав умови для перевороту проти Путіна

Фото: Путіна можуть повалити свої ж (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська еліта одного разу може повернутися проти свого лідера Володимира Путіна. Такий погляд є цілком реалістичним.

Про це заявив новий голова зовнішньої Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню The Economist.

"У керівництві ще чимало раціональних людей. Вони думатимуть і діятимуть, коли зрозуміють, що ціна перебування з Путіним вища, ніж відхід від нього", - сказав він.

Але першочерговим завданням України є одержання реальних гарантій безпеки, заявив Литвиненко.

Як зазначає The Economist, не багато хто знає Росію так само добре, як Олександр Литвиненко. Новий секретар РНБО провів п'ять років становлення в Москві як курсант-криптолог в елітній академії КДБ. Нещодавно, будучи головою Служби зовнішньої розвідки України протягом двох років війни, він займався підривом та отриманням інформації від своїх колишніх колег. Наприкінці березня він обійняв одну з найважливіших посад у країні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 березня призначив новим секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олександра Литвиненка. Докладніше про нього, - матеріал РБК-Україна.

 

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що зникнення Володимира Путіна навряд чи змінить ситуацію. Російське суспільство вже стало жертвою пропаганди та ненавидить Україну та колективний Захід.

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