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Секретар РНБО Клименко очолив Раду експертів з питань енергетичної безпеки

05:02 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: секретар РНБО Ігор Клименко (Getty Images)

Новим головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки став секретар РНБО Ігор Клименко. На цій посаді він змінив колишнього секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента Володимира Зеленського, підписаний 5 жовтня.

Документ вносить зміни до указу від 29 травня 2020 року, яким створили Раду експертів з питань енергетичної безпеки. Клименко обійме посаду голови ради за посадою секретаря РНБО.

Керівництво радою традиційно закріплене за секретарем РНБО. Литвиненко обіймав цю посаду з березня 2024 до липня 2025 року, проте після звільнення зберіг крісло голови ради, хоча секретарем РНБО тоді став Рустем Умєров. Тепер посаду знову повернули чинному секретарю.

Секретарем РНБО Клименко став 3 серпня 2026 року. Тоді Зеленський звільнив з цієї посади Рустема Умєрова, якого призначив головою Служби зовнішньої розвідки. До цього Клименко понад три роки очолював МВС, куди прийшов у лютому 2023 року після загибелі міністра Дениса Монастирського, а ще раніше керував Національною поліцією.

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