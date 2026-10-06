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Секретарь СНБО Клименко возглавил Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности

05:02 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: секретарь СНБО Игорь Клименко (Getty Images)

Новым председателем Совета экспертов по энергетической безопасности стал секретарь СНБО Игорь Клименко. В этой должности он сменил бывшего секретаря СНБО Александра Литвиненко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского, подписанный 5 октября.

Документ вносит изменения в указ от 29 мая 2020 года, которым был создан Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности. Клименко вступит в должность председателя совета по должности секретаря СНБО.

Руководство советом традиционно закреплено за секретарем СНБО. Литвиненко занимал этот пост с марта 2024 по июль 2025 года, однако после увольнения сохранил кресло председателя совета, хотя секретарем СНБО тогда стал Рустем Умеров. Теперь должность снова вернули действующему секретарю.

Секретарем СНБО Клименко стал 3 августа 2026 года. Тогда Зеленский уволил с этой должности Рустема Умерова, назначенного председателем Службы внешней разведки. До этого Клименко более трех лет возглавлял МВД, куда пришел в феврале 2023 года после гибели министра Дениса Монастырского, а еще раньше руководил Национальной полицией.

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