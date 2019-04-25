Секретарь Минобороны Шри-Ланки покинул свой пост

Секретарь Министерства обороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо подал рапорт об увольнении из-за появления критики в своей адрес со стороны общества и руководства страны после серии взрывов на острове. Об этом в сообщает РБК-Украина новостной портал Newsfirst.

Ранее президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена попросил Фернандо добровольно освободить свой пост.

Напомним, после серии взрывов в Шри-Ланке президент страны принял решение уволить глав всех ведомств, которые отвечают за безопасность в стране. Он заявил, что в ближайшие недели полностью перестроит полицию и силы безопасности страны.

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла утром 21 апреля. Взрывы прогремели в церкви святого Антония в Коломбо, в церкви святого Себастьяна в Негомбо (30 км севернее Коломбо), в церкви в городе Баттикалоа на востоке острова. Также в отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще один взрыв позже произошел в районе зоопарка, восьмой - в столичном районе Дематагода. В это время в церквях проходили пасхальные службы. По последним данным, в результате взрывов погибли около 360 человек.

Полиция уже задержала 60 подозреваемых. Ответственность за теракты взяло "Исламское государство".