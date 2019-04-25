Секретар Міноборони Шрі-Ланки покинув свій пост

Секретар Міністерства оборони Шрі-Ланки Хемасірі Фернандо подав рапорт про звільнення через появу критики в свою адресу з боку суспільства і керівництва країни після серії вибухів на острові. Про це повідомляє РБК-Україна новинний портал Newsfirst.

Раніше президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена попросив Фернандо добровільно звільнити свій пост.

Нагадаємо, після серії вибухів у Шрі-Ланці президент країни прийняв рішення звільнити голів всіх відомств, які відповідають за безпеку в країні. Він заявив, що в найближчі тижні повністю змінить поліцію і сили безпеки країни.

Серія вибухів на Шрі-Ланці сталася вранці 21 квітня. Вибухи прогриміли в церкві святого Антонія у Коломбо, в церкві святого Себастьяна в Негомбо (30 км на північ від Коломбо), в церкві в місті Баттикалоа на сході острова. Також у готелях Shangri-La, Cinnamon Grand і Kingsbury. Ще один вибух пізніше стався в районі зоопарку, восьмий - у столичному районі Дематагода. В цей час у церквах проходили великодні служби. За останніми даними, в результаті вибухів загинуло близько 360 осіб.

Поліція вже затримала 60 підозрюваних. Відповідальність за теракти взяло "Ісламську державу".