Секретар Київради Бондаренко йде у відставку за власним бажанням: подробиці

Сьогодні під час позачергової сесії Київради відбулося таємне голосування за відсторонення Володимира Бондаренка від виконання обов’язків секретаря Київради. Проте депутати висловили довіру Бондаренку, не підтримавши пропозицію "слуг" про відставку: "за" проголосували лише 34 депутати, інші висловилися проти або утрималися.

Під час свого виступу Володимир Бондаренко наголосив, що не тримається за посаду і озвучив заяву з проханням припинити його повноваження заступника міського голови – секретаря Київради за власним бажанням. Таке рішення Бондаренко підтримали 81 депутат.

Мер Києва Віталій Кличко також підтримав рішення Бондаренка про складання повноважень.

"Ми повинні визнавати і виправляти помилки. Сім чиновників звільнені через "земельну справу". Очищення міської влади триватиме. І, хоч у Володимира Бондаренка статус свідка в цій справі, історія, мʼяко кажучи, неприємна. Депутати таємним голосуванням (за регламентом) не підтримали відставку секретаря. Разом з тим, я вважаю, що він має піти з посади", - написав у Telegram Віталій Кличко.

Мер наголосив, що раніше він відсторонив Бондаренка від підготовки і ведення засідань Київради. Проте Кличко застеріг від намагань розбалансувати систему управлінням міста.

"Як би не намагалися деякі сили розбалансувати систему управління в місті, Київрада повинна зробити висновки і працювати! Ухвалювати рішення в інтересах киян і в інтересах розвитку столиці", - підкреслив Віталій Кличко.

Як відомо, Володимир Бондаренко обіймав посаду секретаря Київської міської ради з грудня 2020 року.