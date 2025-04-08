Секретарь Киевсовета Бондаренко уходит в отставку по собственному желанию: подробности

Сегодня во время внеочередной сессии Киевсовета состоялось тайное голосование за отстранение Владимира Бондаренко от исполнения обязанностей секретаря Киевсовета. Однако депутаты выразили доверие Бондаренко, не поддержав предложение "слуг" об отставке: "за" проголосовали лишь 34 депутата, остальные высказались против или воздержались.

Во время своего выступления Владимир Бондаренко подчеркнул, что не держится за должность и озвучил заявление с просьбой прекратить его полномочия заместителя городского головы - секретаря Киевсовета по собственному желанию. Такое решение Бондаренко поддержали 81 депутат.

Мэр Киева Виталий Кличко также поддержал решение Бондаренко о сложении полномочий.

"Мы должны признавать и исправлять ошибки. Семь чиновников уволены из-за "земельного дела". Очищение городской власти будет продолжаться. И, хоть у Владимира Бондаренко статус свидетеля в этом деле, история, мягко говоря, неприятная. Депутаты тайным голосованием (по регламенту) не поддержали отставку секретаря. Вместе с тем, я считаю, что он должен уйти с должности", - написал в Telegram Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что ранее он отстранил Бондаренко от подготовки и ведения заседаний Киевсовета. Однако Кличко предостерег от попыток разбалансировать систему управлением города.

"Как бы ни пытались некоторые силы разбалансировать систему управления в городе, Киевсовет должен сделать выводы и работать! Принимать решения в интересах киевлян и в интересах развития столицы", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как известно, Владимир Бондаренко занимал должность секретаря Киевского городского совета с декабря 2020 года.