Секретарь Киевского горсовета подал в отставку

Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив написал заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Прокопива в Facebook.

По его словам, он принял такое решение в связи, чтобы возглавить партию "Европейская солидарность" в столичном горсовете.

"Решение возглавить партию "Европейская солидарность" в Киеве делает невозможной мою дальнейшую работу на должности секретаря Киевсовета. Когда депутаты меня избирали, я пообещал, что не буду отдавать предпочтение одной партии. Свои обещания я всегда выполняю. Поэтому сегодня написал заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета", - написал Прокопив.

Отметим, Владимир Прокопив впервые был избран в Киевский городской совет в мае 2015 года, где возглавлял постоянную комиссию по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. 25 октября 2015 года в результате местных выборов вновь стал депутатом Киевского городского совета VIII созыва от партии БПП.

1 декабря того же года он был избран секретарем нового состава Киевского горсовета. В поддержку его кандидатуры проголосовало 80 депутатов, против - 13, воздержалось - 20, 3 бюллетеня было признано недействительными.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что после поражения на парламентских выборах мэр Львова Андрей Садовый решил оставить пост главы партии "Самопомич".

Кроме того, заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык подал заявление об увольнении с должности.