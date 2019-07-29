ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Секретарь Киевского горсовета подал в отставку

Новости » Политика    29.07.2019 - 21:01
Секретарь Киевского горсовета подал в отставку
Фото: Владимир Прокопив (kyivcity.gov.ua)

Прокопив написал заявление об отставке 29 июля

Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив написал заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Прокопива в Facebook.

По его словам, он принял такое решение в связи, чтобы возглавить партию "Европейская солидарность" в столичном горсовете.

"Решение возглавить партию "Европейская солидарность" в Киеве делает невозможной мою дальнейшую работу на должности секретаря Киевсовета. Когда депутаты меня избирали, я пообещал, что не буду отдавать предпочтение одной партии. Свои обещания я всегда выполняю. Поэтому сегодня написал заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета", - написал Прокопив. 

Отметим, Владимир Прокопив впервые был избран в Киевский городской совет в мае 2015 года, где возглавлял постоянную комиссию по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. 25 октября 2015 года в результате местных выборов вновь стал депутатом Киевского городского совета VIII созыва от партии БПП. 

1 декабря того же года он был избран секретарем нового состава Киевского горсовета. В поддержку его кандидатуры проголосовало 80 депутатов, против - 13, воздержалось - 20, 3 бюллетеня было признано недействительными.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что после поражения на парламентских выборах мэр Львова Андрей Садовый решил оставить пост главы партии "Самопомич".

Кроме того, заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык подал заявление об увольнении с должности. 

В Киеве из-за непогоды затопило станцию метро Глава Нацразведки США может уйти в отставку в ближайшие дни, - NYT
Новости Украины политикаКиевотставка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь