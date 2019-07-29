Секретар Київської міськради подав у відставку

Фото: Володимир Прокопів (kyivcity.gov.ua)

Прокопів написав заяву про відставку 29 липня

Секретар Київської міської ради Володимир Прокопів написав заяву про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення І.прокопіва Facebook.

За його словами, він прийняв таке рішення у зв'язку, щоб очолити партію "Європейська солідарність" у столичній міськраді.

"Рішення очолити партію "Європейська солідарність" у Києві унеможливлює мою подальшу роботу на посаді секретаря Київради. Коли депутати мене обирали, я пообіцяв, що не буду віддавати перевагу одній партії. Свої обіцянки я завжди виконую. Тому сьогодні написав заяву про припинення повноважень секретаря Київської міської ради", - написав Прокопів.

Зазначимо, Володимир Прокопів вперше був обраний до київської міської ради в травні 2015 року, де очолював постійну комісію з питань містобудування, архітектури та землекористування. 25 жовтня 2015 року в результаті місцевих виборів знову став депутатом Київської міської ради VIII скликання від партії БПП.

1 грудня того ж року він був обраний секретарем нового складу Київської міськради. На підтримку його кандидатури проголосувало 80 депутатів, проти - 13, утрималися - 20, 3 бюлетені було визнано недійсними.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що після поразки на парламентських виборах мер Львова Андрій Садовий вирішив залишити посаду голови партії "Самопоміч".

Крім того, заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик подав заяву про звільнення з посади.