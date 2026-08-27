Секрет українських перемог: NYT розкрив систему, яка керує тисячами дронів

Що таке Delta

Це українська програма, яка збирає в одну систему відео з дронів, радіоперехоплення й супутникові знімки, а потім автоматично розподіляє виявлені цілі між тисячами розвідувальних і ударних безпілотників. Фактично Delta створює багатокілометрову "зону ураження", де все, що рухається, можуть виявити й вразити за лічені секунди.

Полковник Артем Мартиненко, який курує розробку програми в Міноборони, назвав Delta "нервовою системою" дронової армії, що допомогла звести російський наступ майже нанівець.

Як вона з'явилася

Систему розробила ще у 2014 році група добровольців Aerorozvidka, які намагалися пришвидшити передачу даних з розвідувальних дронів артилеристам - раніше на це йшли довгі радіопереговори, і цілі часто зникали, поки до них доходила черга.

Спочатку Delta була просто спільною цифровою картою, а фінансувало проєкт НАТО. Утім масово впроваджувати систему армія почала лише з початком повномасштабного вторгнення 2022 року - саме за допомогою Delta вдалося вчасно виявити слабкі місця російських колон, що йшли на Київ.

Чим це допомагає на фронті

Система дозволяє відстежувати цілі в часі - офіцери бачать, коли вперше засікли ворожу техніку, скільки разів по ній били й хто саме, що допомагає уникати повторних ударів по вже знищених об'єктах. За словами командирів, це скоротило час між виявленням цілі та ударом з приблизно 20 хвилин до 3-5 хвилин.

Реакція США

Секретар армії США Деніел Дрісколл назвав систему "абсолютно неймовірною" і публічно визнав перед Сенатом, що американські війська поки лише наздоганяють Україну - на відміну від Delta, їхня система ще не об'єднує всі дрони, датчики й засоби ураження в єдину мережу.

Про технологічну перевагу України НАТО дізналося ще торік на навчаннях в Естонії, де українські дронові підрозділи фактично розгромили формування Альянсу в симуляціях.

Що далі

Зараз в Україні впроваджують у Delta штучний інтелект, тренуючи алгоритми на мільйонах годин відео з дронів. Уже розробили окремого AI-асистента SPECTR - своєрідний чат-бот для поля бою, який допомагатиме командирам ухвалювати рішення швидше під час планування атак.